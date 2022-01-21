11:22 (мск), источник: N + 1
Охоту субантарктического пингвина сняли от первого лица
Для этого биологи воспользовались подводной камерой, закрепленной на теле птицы.
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Биологи получили кадры охоты субантарктического пингвина, снятые от первого лица. Для этого им пришлось закрепить камеру на теле самца, принадлежащего к колонии с аргентинского острова Мартильо в архипелаге Огненная Земля. На записи видно, как птица плавает в толще воды и выхватывает рыб из косяков сардин. Как отмечается в пресс-релизе природоохранной организации Wildlife Conservation Society, данные, собранные с помощью камеры, позволят больше узнать об экологических предпочтениях субантарктических пингвинов и помогут защитить этот вид от последствий человеческой деятельности.
Пингвины — искусные охотники на рыбу и морских беспозвоночных. В поисках пищи эти пернатые могут погружаться более чем на пятьсот метров и развивать скорость более тридцати километров в час. А некоторые виды пингвинов, например, очковые (Spheniscus demersus), даже научились добывать рыбу, работая в команде.
Сотрудники природоохранной организации Wildlife Conservation Society вместе с коллегами из Фонда антарктических исследований и Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины решили больше узнать об охотничьих навыках субантарктических пингвинов (Pygoscelis papua). Эти пернатые гнездятся в основном на островах Субантарктики и Антарктическом полуострове. Кроме того, небольшая колония субантарктических пингвинов существует на острове Мартильо в архипелаге Огненная Земля. Сюда и отправились исследователи.
Выбрав пингвина-самца из местной колонии, ученые оснастили его подводной камерой и отпустили. Вскоре, дождавшись, когда птица вернется на сушу после рыбалки в проливе Бигль, исследователи вновь поймали ее и забрали устройство. По словам исследователей, пингвин спокойно перенес все манипуляции и продолжил заботиться о потомстве.
Изучив отснятые материалы, специалисты увидели, как пингвин ныряет, быстро перемещается сквозь толщу воды и врезается в косяки сардин. Устройство даже запечатлело, как птица хватает клювом и проглатывает отдельных рыб. Обычно субантарктические пингвины ищут корм у морского дна — однако оказалось, что они не упустят шанса поохотиться в толще воды, если встретят рыбий косяк.
На записи также можно увидеть, как на сардин охотятся магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), альбатросы и бакланы. Это свидетельствует о том, насколько важную роль играют эти рыбы в рационе морских птиц, населяющих побережье Огненной Земли.
Сергей Коленов