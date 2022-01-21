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11:22 (мск), источник: N + 1

Охоту субантарктического пингвина сняли от первого лица

Для этого биологи воспользовались подводной камерой, закрепленной на теле птицы.

Биологи получили кадры охоты субантарктического пингвина, снятые от первого лица. Для этого им пришлось закрепить камеру на теле самца, принадлежащего к колонии с аргентинского острова Мартильо в архипелаге Огненная Земля. На записи видно, как птица плавает в толще воды и выхватывает рыб из косяков сардин. Как отмечается в пресс-релизе природоохранной организации Wildlife Conservation Society, данные, собранные с помощью камеры, позволят больше узнать об экологических предпочтениях субантарктических пингвинов и помогут защитить этот вид от последствий человеческой деятельности.

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Пингвины — искусные охотники на рыбу и морских беспозвоночных. В поисках пищи эти пернатые могут погружаться более чем на пятьсот метров и развивать скорость более тридцати километров в час. А некоторые виды пингвинов, например, очковые (Spheniscus demersus), даже научились добывать рыбу, работая в команде.

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Сотрудники природоохранной организации Wildlife Conservation Society вместе с коллегами из Фонда антарктических исследований и Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины решили больше узнать об охотничьих навыках субантарктических пингвинов (Pygoscelis papua). Эти пернатые гнездятся в основном на островах Субантарктики и Антарктическом полуострове. Кроме того, небольшая колония субантарктических пингвинов существует на острове Мартильо в архипелаге Огненная Земля. Сюда и отправились исследователи.

Выбрав пингвина-самца из местной колонии, ученые оснастили его подводной камерой и отпустили. Вскоре, дождавшись, когда птица вернется на сушу после рыбалки в проливе Бигль, исследователи вновь поймали ее и забрали устройство. По словам исследователей, пингвин спокойно перенес все манипуляции и продолжил заботиться о потомстве.

Изучив отснятые материалы, специалисты увидели, как пингвин ныряет, быстро перемещается сквозь толщу воды и врезается в косяки сардин. Устройство даже запечатлело, как птица хватает клювом и проглатывает отдельных рыб. Обычно субантарктические пингвины ищут корм у морского дна — однако оказалось, что они не упустят шанса поохотиться в толще воды, если встретят рыбий косяк.

На записи также можно увидеть, как на сардин охотятся магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), альбатросы и бакланы. Это свидетельствует о том, насколько важную роль играют эти рыбы в рационе морских птиц, населяющих побережье Огненной Земли.

Сергей Коленов

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