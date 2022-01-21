10:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер поэт Анатолий Найман
В Москве умер поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Ему было 85 лет. Несколько дней назад у него случился инсульт. О времени и месте прощания станет известно позднее.
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О смерти поэта сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в Facebook. 17 января у Наймана случился обширный инсульт во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики.
Анатолий Найман родился в Санкт-Петербурге 23 апреля 1936 года. Поэзией начал заниматься в 1950-е годы. Его стихи распространялись в самиздате. Публиковать их начали только в перестройку. Работал литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни. Опубликовал книгу «Рассказы об Анне Ахматовой».
В 2014 году Анатолий Найман дал интервью «Огоньку», в котором рассказал о детстве, работе переводчиком и дружбе с Иосифом Бродским.
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