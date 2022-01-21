Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Скипетры из Эрмитажа оказались древнейшими трубочками для пива Ранее их считали ритуальными предметами, используемыми при погребении
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
10:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер поэт Анатолий Найман

В Москве умер поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Ему было 85 лет. Несколько дней назад у него случился инсульт. О времени и месте прощания станет известно позднее.

О смерти поэта сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в Facebook. 17 января у Наймана случился обширный инсульт во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики.

Анатолий Найман родился в Санкт-Петербурге 23 апреля 1936 года. Поэзией начал заниматься в 1950-е годы. Его стихи распространялись в самиздате. Публиковать их начали только в перестройку. Работал литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни. Опубликовал книгу «Рассказы об Анне Ахматовой».

В 2014 году Анатолий Найман дал интервью «Огоньку», в котором рассказал о детстве, работе переводчиком и дружбе с Иосифом Бродским.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиян ждет аномально теплая погода
Как Дуров и Дерипаска вмешались в спор нефтяников и банкиров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь