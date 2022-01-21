11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья в США слепила снеговика высотой 12 метров
Снежных гигантов они лепят несколько лет подряд.
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В городе Миллтаун, штат Висконсин, появилась необычная достопримечательность, полюбоваться на которую приходит до полсотни человек в день. Это гигантский снеговик высотой более 12 метров с руками-ветками, курительной трубкой во рту и ведром-цилиндром на голове.
Снеговика слепила семья Карлсонов, причем это уже стало для них традицией, сообщает Fox 9. В зимнем сезоне 2019−2020 Карлсоны, которые владеют небольшим строительным бизнесом, бросили вызов всем местным предприятиям на лучшее рождественское украшение для города. Они слепили снеговика высотой 6 метров. Через год семья слепила 10-метрового снеговика, а теперь великан, которого прозвали Крейгом Карсоном, «дорос» уже до 12 метров.
Интересно, что снег для снеговика Карлсоны собирали на городских парковках, помогая тем самым очистить их от сугробов.
Анна Лысенко