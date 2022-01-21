11:43 (мск), источник: © РИА Новости
Умер американский певец Meat Loaf
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Американский певец и актер Meat Loaf скончался в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook.
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«С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью», — говорится в публикации.
Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. В качестве актера Meat Loaf принял участие в таких фильмах, как «Бойцовский клуб», «Черный пес», и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».