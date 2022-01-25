«Выпили всё, кроме Москвы-реки»: Татьянин день в Российской империи

Раннехристианская мученица Татиана считается в России покровительницей студентов. Однако при жизни Татиана Римская, жившая в начале III века, никакого отношения к студентам не имела. Женщина была поставлена диакониссой — она несла служение в церкви, пока не была предана мученической смерти римскими властями.
Молиться святой Татиане и просить ее о помощи в учебе российские студенты стали в XVIII веке, а начало традиции положил фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов.
Шувалов родился в небогатой дворянской семье и воспитывался матерью Татьяной Родионовной. Он был одним из самых образованных российских государственных деятелей своего времени, меценатом и покровителем наук. Вместе с Михаилом Ломоносовым Шувалов разработал проект об учреждении Московского университета. В январе 1755 года Елизавета Петровна одобрила их инициативу и основала старейший из университетов в Российской империи.
Датой основания Императорского Московского университета был выбран Татьянин день. И не случайно.
Иван Шувалов захотел преподнести сюрприз маме: сообщить ей об успешном начинании и о своем назначении на должность куратора первого российского университета.
«Выпили всё, кроме Москвы-реки»
Поначалу Татьянин день праздновали только в Москве, зато как праздновали! В шумных и веселых гуляниях принимал участие весь город.
Начиналось все довольно благопристойно. В университетской церкви святой мученицы Татианы проводили молебен, а руководство учебного заведения чествовало почетных гостей на торжественных церемониях. Но уже с обеда в городе начинались массовые гуляния — прямо на улицах.
К вечеру, когда мороз крепчал, студенты перемещались в кабаки и рестораны. Одним из мест гуляний студентов и профессоров традиционно был знаменитый ресторан «Эрмитаж Оливье», работавший под руководством повара Люсьена Оливье, того самого изобретателя любимого «новогоднего» салата.
В ресторанах, по воспоминаниям очевидцев, подавали только водку и пиво, которые наливали прямо из бочонков.
Жандармам в Татьянин день было приказано не трогать студентов навеселе. Напротив, рекомендовалось предложить свою помощь тем, кто нетвердо стоял на ногах, и проводить их домой.
Окончивший медицинский факультет Московского университета Антон Чехов написал шуточный фельетон о Татьянином дне: «В этом году выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замёрзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».
В конце XIX века император Николай I издал указ об утверждении 25 января официального праздника — Дня студентов России.
Смерть и возрождение праздника
Как ни странно, вскоре после утверждения официального праздника День студентов начал терять свой небывалый размах. После революции 1905 года студенты постепенно перестали посещать дорогие рестораны, а городские власти попытались сделать Татьянин день днем трезвости.
Однако традиция сошла на нет только после Октябрьской революции. Христианские святые попали под запрет, университетскую церковь, тесно связанную с традициями праздника, в 1918 году закрыли, «имперские» студенческие традиции постепенно заменили новыми — коммунистическими. С 1923 года 25 января некоторое время назывался Днем пролетарского студенчества, но единого праздника для студенчества в СССР не существовало.
Традиция торжеств в честь дня студентов была возрождена в 1992 году, когда Московский университет возглавил Виктор Садовничий. Она быстро распространилась по всей России и даже соседним странам.
Сегодня в России 25 января студенты снова устраивают массовые гуляния, и это не только студенческие вечеринки, но и массовые катания на коньках, спортивные состязания, челленджи, благотворительные акции, награждения лучших студентов и многое другое.
Во время загрузки произошла ошибка.