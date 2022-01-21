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14:12 (мск),

В соцсетях стартовал грандиозный танцевальный флешмоб телеканала «Россия»

Участникам нужно повторить танцевальное задание и опубликовать видео в соцсетях.

6
фотографий
6
фотографий

К новому сезону шоу «Танцы со звездами» телеканал «Россия» возобновил в соцсетях популярный флешмоб #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА, который в прошлом году стал самым масштабным челленджем в русскоязычных соцсетях.

Его суть — повторить танцевальное задание от профессионалов, снять результат на видео и опубликовать в соцсетях под хэштегом #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА. Танцевальные задания публикуются каждую неделю на официальных страницах проекта в соцсетях.

Самые яркие ролики недели появятся в эфире телеканала в программе «Утро России» и официальных соцсетях телеканала, а авторы лучших видео получат сертификаты на обучение танцам в танцевальных клубах GallaDance.

Отметим, что всероссийский танцевальный марафон телеканала «Россия» в прошлом году насчитывал 82 тысячи видео, которые собрали более 210 миллионов просмотров.

Напомним, что танцевальный проект «Танцы со звездами» выходит на телеканале «Россия» по воскресеньям в 17:50. В новом сезоне зрителей покоряют своими танцами Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александр Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый, Валерий Николаев, Владимир Маркони и Ваня Дмитриенко.

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