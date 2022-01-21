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17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чернобыльской зоне размножились хищные птицы

Популяции двух хищников восстановились с нуля.

За последние два десятилетия в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Белоруссии размножились большие подорлики и орланы-белохвосты, установили ученые.

В течение 22 лет они отслеживали популяции хищных птиц в ЧЗО. Большинство исследователей изучает влияние радиации на флору и фауну зоны, но Валерия Домбровского, Дмитрия Журавлева из Белоруссии и Адхама Эштона-Батта из Великобритании интересовало, как восстанавливается дикая природа без вмешательства человека.

Оказалось, что популяции хищных птиц, которые охотятся на сельскохозяйственных угодьях, резко сократились по мере зарастания бывших полей. В то же время количество хищных птиц, гнездящихся или охотящихся на водно-болотных угодьях, резко выросло.

Интересно, что до аварии на ЧАЭС орланы-белохвосты и большие подорлики полностью исчезли в этом белорусском регионе. В Европе они также находятся на грани исчезновения из-за осушения болот.

«Большой подорлик является индикатором качества местообитаний на водно-болотных угодьях, и, хотя в последние десятилетия их численность сокращается по всей Европе, их количество увеличилось с нуля до как минимум тринадцати пар во всей ЧЗО Беларуси», — пишут исследователи.

В период с 1999 по 2017 год площадь водно-болотных угодий и болот в ЧЗО Белоруссии увеличилась на 680%, а площадь лесов — на 14%.

«Наше исследование говорит о том, что восстановление дикой природы может быть эффективным способом восстановления видов и их взаимодействия в почти естественных средах обитания», — подводят итог исследователи, отмечая, что вмешательство человека при этом не обязательно.

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Анна Лысенко

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