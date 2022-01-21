17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Затонувшую японскую подлодку можно увидеть в виртуальном погружении (видео)
Подлодка времен Второй мировой войны затонула возле берегов Австралии в 1942 году.
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Австралийские историки совместно со специалистами из Австралийского института морских наук (AIMS) и морскими археологами из Университета Флиндерса создали виртуальный тур-погружение к затонувшей военной японской подлодке I-124, лежавшей на дне у берегов австралийского Дарвина уже 80 лет.
Специалисты объединили свои знания о подлодке в одном увлекательном проекте, который дополнили не только картами, метриками и историческими данными, но также и реальными подводными кадрами, снятыми с помощью исследовательского судна AIMS Solander и самой современной техники.
С помощью гарнитуры виртуальной реальности, смартфона и YouTube можно «нырнуть» на дно океана и самостоятельно исследовать японскую подлодку времен Второй мировой войны. Авторы проекта отмечают, что виртуальный тур будет дополняться по мере поступления новых данных о состоянии подлодки.
Напомним, что военная японская подлодка I-124 была построена корпорацией Kawasaki в Кобе, Япония, в 1926 году и спущена на воду годом позже, 12 декабря 1927 года. На ее борту находилось 12 торпед, одно морское орудие и 42 морские мины. Впервые поступившая на вооружение во время Второй китайско-японской войны в 1937 году И-124 позже использовалась для патрулирования территории во время Второй мировой войны. В январе 1942 года подлодка была потоплена австрийским флотом у берегов Дарвина, тогда погибли все 80 членов экипажа.
Археологические исследования показывают, что затонувший корабль находится в хорошем состоянии, но с некоторыми признаками деградации внешнего корпуса, которые требуют дальнейшего изучения.
По словам ученых, развитие виртуальных технологий позволяет исследовать затонувшие корабли и затопленные ландшафты, которые ранее были скрыты от широкой публики, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура