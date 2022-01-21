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18:53 (мск), источник: © РИА Новости

Умер американский комик Луи Андерсон

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи», умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком, передает издание TMZ.

Источник: AP 2021

По его данным, комик боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Скончался он в пятницу утром, «проиграв битву».

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах.

Российскому зрителю он может быть известен по мультсериалу «Жизнь с Луи», выпуском которого он руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

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