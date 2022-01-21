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20:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии исследуют новый вариант «Омикрона»

Британские ученые изучат вариант «Омикрона», получивший название BA.2 (некоторые называют его подвариантом). Как отмечают в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHA), количество случаев заражения этой разновидностью «Омикрона» в Соединенном Королевстве пока находится на низком уровне.

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По данным британских экспертов здравоохранения, «Омикрон» по-прежнему остается наиболее распространенным вариантом на территории страны | Источник: JUSTIN TALLIS / AFP

По данным чиновников здравоохранения, «Омикрон» (известный как BA.1) по-прежнему остается наиболее распространенным вариантом на территории страны.

«Природа вирусов заключается в том, что они развиваются и мутируют, так что мы ожидаем появления новых вариантов по мере протекания пандемии», — заявила директор по инцидентам с Covid-19 UKHA Мира Чанд.

«Постоянное геномное секвенирование позволяет нам обнаруживать и оценивать серьезность [новых вариантов]», — добавила она.

В Дании, где BA.2 быстро распространился и составляет примерно половину всех случаев Covid-19, исследования выявили, что новая разновидность «Омикрона» не более опасна, чем «классический “Омикрон”».

Коронавирусные тесты для людей, прибывающих в Великобританию, следует отменить. С таким предложением выступила одна из крупнейших компаний, предоставляющих такие услуги, Collinson.

Пассажирам, приезжающим в Британию, нужно сдать тест на ковид в течение двух суток после прибытия | Источник: GETTY IMAGES

На данный момент всем людям старше пяти лет необходимо сдать тест на Covid-19 в течение 48 часов после прибытия в Англию. Туристический сектор неоднократно выступал за отмену обязательных тестов, а британское правительство подвергалось критике за отсутствие должного контроля над этим сектором.

В пятницу сообщество британских авиалиний в очередной раз призвало к отмене тестирования для полностью вакцинированных путешественников. Однако против этого выступают некоторые вирусологи.

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