В Британии исследуют новый вариант «Омикрона»

По данным чиновников здравоохранения, «Омикрон» (известный как BA.1) по-прежнему остается наиболее распространенным вариантом на территории страны.
«Природа вирусов заключается в том, что они развиваются и мутируют, так что мы ожидаем появления новых вариантов по мере протекания пандемии», — заявила директор по инцидентам с Covid-19 UKHA Мира Чанд.
«Постоянное геномное секвенирование позволяет нам обнаруживать и оценивать серьезность [новых вариантов]», — добавила она.
В Дании, где BA.2 быстро распространился и составляет примерно половину всех случаев Covid-19, исследования выявили, что новая разновидность «Омикрона» не более опасна, чем «классический “Омикрон”».
Коронавирусные тесты для людей, прибывающих в Великобританию, следует отменить. С таким предложением выступила одна из крупнейших компаний, предоставляющих такие услуги, Collinson.
На данный момент всем людям старше пяти лет необходимо сдать тест на Covid-19 в течение 48 часов после прибытия в Англию. Туристический сектор неоднократно выступал за отмену обязательных тестов, а британское правительство подвергалось критике за отсутствие должного контроля над этим сектором.
В пятницу сообщество британских авиалиний в очередной раз призвало к отмене тестирования для полностью вакцинированных путешественников. Однако против этого выступают некоторые вирусологи.