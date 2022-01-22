В РАН назвали способ борьбы с «омикроном» с помощью водки

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — объяснил Колесников.
Кроме того, он посоветовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос. По словам специалиста, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, поэтому Колесников посоветовал не посещать последние без крайней необходимости.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.