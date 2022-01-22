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06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету. Его слова передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Никифоров предположил, что появление омикрон-штамма может быть признаком конца пандемии COVID-19. «Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — отметил он.

По мнению врача, некоторая часть россиян переболеет омикроном бессимптомно и даже не заметит этого. Он добавил, что достаточно большой рост числа заболевших наблюдается уже в настоящее время, однако больницы не переполнены. Это может указывать на то, что омикрон не такой тяжелый, как дельта-штамм.

Ранее Владимир Никифоров предположил, что коронавирус продолжит мутировать после омикрон-штамма, однако скорее всего станет сезонным ОРВИ. Несмотря на то, что вирус останется в популяции, пандемия, по его мнению, должна закончиться.

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