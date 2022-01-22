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07:10 (мск), источник: ТАСС

США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре

Полет Николая Чуба на МКС запланирован на весну 2023 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник, знакомый с ситуацией.

«США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту “Роскосмоса” Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона», — заявил собеседник агентства.

В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты — в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле «Союз МС-22» в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной следующего года.

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