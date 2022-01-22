В Мачу-Пикчу нашли затерянные ритуальные сооружения инков

В священном городе инков Мачу-Пикчу в Перу обнаружен затерянный водный комплекс, который использовался древними жителями Южной Америки исключительно в церемониальных целях.
Находку сделали польские и перуанские исследователи с помощью лидара и дронов на археологическом участке Чачабамба на окраине древнего города. Руины Мачу-Пикчу раскинулись на огромной территории, многие из них скрыты в перуанских джунглях или под землей, поэтому обнаружить их можно только с использованием современного лазерного сканирования.
Получив «сканы», исследователи создали 3D-модели археологических памятников и увидели огромный водный комплекс со сложной сетью наземных и подземных каналов, питаемых рекой Урубамба.
Известно, что инки строили мощные водные системы, которые помогали им господствовать в регионе. В районе Мачу-Пикчу существовала одна из самых сложных и разветвленных водных систем. Но комплекс, обнаруженный археологами, использовался не для повседневных нужд, говорят исследователи.
В Чачабамбе вокруг каменного алтаря расположены 14 ванн, которые инки использовали для ритуальных омовений. Вода в них поступала по найденным каналам.
«Только очень привилегированные люди могли попасть в Мачу-Пикчу, потому что это было особенное место», — рассказала руководитель исследования Доминика Сечковска из Варшавского университета. «Когда вы шли туда, вам нужно было остановиться в Чачабамбе для духовного омовения, чтобы быть чистым и непорочным перед входом в Мачу-Пикчу», — добавила эксперт.
Сканирование также помогло обнаружить 12 ранее неизвестных сооружений вокруг Чачабамбы. Археологи предполагают, что это были дома служителей, которые приглядывали за церемониальным местом.