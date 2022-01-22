Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США в визе российскому космонавту

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в Telegram.
Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса». В США российский космонавт планировал посетить лекции и практические занятия, пройти курс по действиям в аварийной ситуации и больше узнать о взаимодействии систем американского и российского сегмента. Без этого «в принципе невозможен полёт в космос», отмечают в госкорпорации.
«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать.
Ранее источник ТАСС сообщал, что визу Николаю Чубу США отказались выдать без объяснения причин. Полет российского космонавта на МКС запланирован на весну 2023 г.