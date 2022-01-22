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12:40 (мск), источник: Ведомости

Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США в визе российскому космонавту

США отказали во въездной визе российскому космонавту Николаю Чубу, который в следующем году должен поехать на тренировочную сессию в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. «Роскосмос» направляет по этому поводу запрос главе НАСА, сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: Reuters

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в Telegram.

Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС, пояснили в пресс-службе «Роскосмоса». В США российский космонавт планировал посетить лекции и практические занятия, пройти курс по действиям в аварийной ситуации и больше узнать о взаимодействии систем американского и российского сегмента. Без этого «в принципе невозможен полёт в космос», отмечают в госкорпорации.

«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать.

Ранее источник ТАСС сообщал, что визу Николаю Чубу США отказались выдать без объяснения причин. Полет российского космонавта на МКС запланирован на весну 2023 г.

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