13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воссоздали облик знаменитой египетской мумии (видео)
Она оказалась красивой молодой женщиной.
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Используя методы судебно-медицинской реконструкции, ученые воссоздали облик молодой женщины, жившей в VII веке до нашей эры во времена XXVI династии египетских фараонов.
Мумия женщины, известная как Шеп-эн-Исида, была найдена в 1819 году в семейной гробнице в южной части храма Хатшепсут в окрестностях Луксора. С 1820 года она хранится в швейцарской Библиотеке монастыря святого Галла, самой древней в стране, и считается «самой популярной» мумией Швейцарии.
Надписи на саркофаге Шеп-эн-Исиды говорят о том, что она родилась в древнем роду жрецов Амона в Фивах, принадлежала к богатой семье из высшего сословия и была хорошо образованной. Однако ученым не удалось установить ни имя, ни профессию женщины, ни ее семейное положение, сообщает Aventuras na História.
Исследовательский центр FAPAB в Италии обратил внимание на исключительную сохранность мумии и приступил к реконструкции её облика. Они провели компьютерную томографию скелета и привлекли знаменитого бразильского 3D-дизайнера Сисеро Мораеса, известного серией реконструкций лиц исторических личностей, таких как святой Валентин, Антоний Падуанский, правитель Сипана и других.
Оказалось, что Шеп-эн-Исида была красивой молодой женщиной с немного выступающими верхними зубами и глубоко посаженными карими глазами. Исследователи решили не добавлять к реконструкции волосы, одежду и украшения, сосредоточившись лишь на анатомических особенностях древней египтянки.
Анна Лысенко