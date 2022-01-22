Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В какие страны пустят российских туристов, несмотря на «омикрон» Многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
14:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Кирибати вводит первый локдаун за время пандемии

Удаленное от мира островное государство Кирибати, расположенное в Тихом океане, ввело локдаун после того, как у пассажиров первого за 10 месяцев международного рейса был выявлен коронавирус. По меньшей мере 36 человек из 54 пассажиров на рейсе из Фиджи сдали положительный тест на коронавирус. Четыре человека уже заразились вирусом от заболевших пассажиров.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Первый в истории Кирибати локдаун был введен в стране в субботу | Источник: GETTY IMAGES

Кирибати — одно из самых удаленных островных государств в мире. До прошлой недели здесь было зарегистрировано всего два случая Covid-19.

Прилетевшие в Кирибати сейчас находятся под наблюдением медиков, в том числе заболевшие. Сообщается, что все заразившиеся прошли полный курс вакцинации. Однако за последние несколько дней уже три сотрудника служб безопасности карантинного центра также сдали положительный тест. Еще один заразившийся не работает в этом учреждении, сообщили власти.

Локдаун вступил в силу в субботу, и пока неясно, сколько он продлится.

Людям разрешено покидать дома только в неотложных случаях. Они могут купить товары первой необходимости в магазинах, которые теперь открыты с 6:00 до 14:00.

«Единственный способ борьбы с этим вирусом — полная вакцинация», — говорится в заявлении администрации президента Танети Маамау в «Фейсбуке». Жителей настоятельно призвали пройти полный вакцинацию, чтобы защитить себя и близких.

Точных данных об уровне вакцинации в государстве с населением в 120 тыс. человек нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В России и Украине лжеминируют школы. Кто за этим стоит?
Коронавирус: в России новый максимум заболевших за сутки; Кирибати вводи...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь