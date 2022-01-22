Коронавирус: Кирибати вводит первый локдаун за время пандемии

Кирибати — одно из самых удаленных островных государств в мире. До прошлой недели здесь было зарегистрировано всего два случая Covid-19.
Прилетевшие в Кирибати сейчас находятся под наблюдением медиков, в том числе заболевшие. Сообщается, что все заразившиеся прошли полный курс вакцинации. Однако за последние несколько дней уже три сотрудника служб безопасности карантинного центра также сдали положительный тест. Еще один заразившийся не работает в этом учреждении, сообщили власти.
Локдаун вступил в силу в субботу, и пока неясно, сколько он продлится.
Людям разрешено покидать дома только в неотложных случаях. Они могут купить товары первой необходимости в магазинах, которые теперь открыты с 6:00 до 14:00.
«Единственный способ борьбы с этим вирусом — полная вакцинация», — говорится в заявлении администрации президента Танети Маамау в «Фейсбуке». Жителей настоятельно призвали пройти полный вакцинацию, чтобы защитить себя и близких.
Точных данных об уровне вакцинации в государстве с населением в 120 тыс. человек нет.