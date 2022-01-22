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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

70% сведений о вреде прививок в мире распространяют 12 человек

Более двух третей (70%) распространяемой в соцсетях информации о вреде вакцинации публикуют всего 12 человек. Они являются лидерами общественного мнения в интернете, многие из них управляют предприятиями или организациями «со значительными доходами», говорится в докладе британской неправительственной организации (НПО) Центр по противодействию цифровой ненависти (Centre for Countering Digital Hate, CCDH).

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Источник: AP 2021

CCDH проанализировал 483 публикации в Facebook в период с февраля по март 2021 года. Информация, содержащаяся в этих постах, была распространена в соцсети 689 404 раза.

По информации НПО, распространяющие эти сведения люди часто называют себя врачами или политиками. Аудитория противников прививок насчитывает более 62 млн подписчиков.

Годовой доход «индустрии антипрививочников» оценивается как минимум в $35 млн. Они также получили более $1,5 млн в виде федеральных займов в рамках программы помощи предприятиям в США в пандемию коронавируса.

«Неспособность социальных сетей действовать во время пандемии стоила нам жизней, бездействие правительства после пандемии может стоить нам нашего общества», — считает управляющий CCDH Имран Ахмед. Он заявил Sky News, что крупные соцсети не несут никакой ответственности за размещаемый пользователями контент, даже если речь идет об опасных материалах, которые могут помочь расширить аудиторию. Он призвал соцсети быстро удалять подобные публикации, пояснив, что из-за контента противников прививок многие невакцинированные люди остаются уязвимыми для заражения COVID-19 и из-за этого могут попасть в больницу.

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