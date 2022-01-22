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15:57 (мск), источник: © РИА Новости

В ростовских ЗАГСах разрешили громко смеяться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил поведения в ЗАГСах Ростовской области, сообщает ведомство.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе среди правил поведения участников указывалось, что «при проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех».

Положение о смехе вызвало широкое общественное обсуждение.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в Порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — говорится в сообщении.

Ведомство также предлагает участвовать в обсуждении изменений до утверждения постановления.

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