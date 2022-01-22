Умер личный фотограф Ельцина

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — сказал представитель агентства.
До начала работы с Ельциным Донской был одним из спортивных фотокорреспондентов страны, рассказал «РИА Новости» долгое время работавший вместе с ним фотограф Сергей Гунеев. По его словам, он первым применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии.
Дмитрий Донской окончил факультет журналистики МГУ в 1960 году и с 1961 по 2006 год работал спецкором в АПН и «РИА Новости». Из этого времени он посвятил спортивной тематике около 30 лет. С 1975 по 2015 год преподавал на факультете журналистики МГУ, с 2016 года преподавал в Институте профессиональной и любительской фотографии.
Личным фотографом Ельцина он стал в 1991 году. По словам Донского, это произошло случайно, когда он задремал в ожидании очередного приема в Кремле.
«Вдруг меня расталкивают. Смотрю: два ратиновых пальто серого цвета — Борис Николаевич и Коржаков. Он меня и представил президенту: “Ну что, поработаешь с президентом?” — “Ну, давайте попробуем!” Интеллигентно ответил, потому что язык мой — враг мой», — рассказывал фотограф.
Фотожурналист являлся заслуженным работником культуры РСФСР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Донской лауреат более 150 международных премий, в том числе отмечен высшей наградой «За неоценимый вклад в российскую профессиональную фотографию “Золотой глаз”, учрежденную Союзом журналистов и Международной гильдией профессиональных фотографов СМИ России.
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