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 В какие страны пустят российских туристов, несмотря на «омикрон» Многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений
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18:53 (мск), источник: Ведомости

Куба разрешила въезд в страну непривитым туристам из России

Куба изменила условия въезда в страну для организованных туристов из России, исключив требования о предъявлении сертификатов о вакцинации против коронавируса и справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

По данным АТОР, туроператоры уже начали публиковать на своих сайтах обновленные протоколы прибытия.

«Решением Минздрава Кубы от 5 января “пакетные” туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — сообщает АТОР.

При заселении в отель сдавать тест на коронавирус тоже не потребуют, обязательным для россиян остается заполнение до вылета электронной формы D'Viajeros.

В посольстве Кубы в Москве Ассоциации сообщили, решение об ослаблении правил въезда для туристов связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе и уровнем вакцинации населения более 90%.

С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне также смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, сообщала АТОР.

Ранее власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов. В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что «в связи с распространением омикрон-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».

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