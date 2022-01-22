Куба разрешила въезд в страну непривитым туристам из России

По данным АТОР, туроператоры уже начали публиковать на своих сайтах обновленные протоколы прибытия.
«Решением Минздрава Кубы от 5 января “пакетные” туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — сообщает АТОР.
При заселении в отель сдавать тест на коронавирус тоже не потребуют, обязательным для россиян остается заполнение до вылета электронной формы D'Viajeros.
В посольстве Кубы в Москве Ассоциации сообщили, решение об ослаблении правил въезда для туристов связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе и уровнем вакцинации населения более 90%.
С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне также смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, сообщала АТОР.
Ранее власти Египта обновили правила въезда для иностранных туристов. В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что «в связи с распространением омикрон-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20».