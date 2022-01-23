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09:49 (мск), источник: РБК

Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии

Распространение омикрон-штамма не станет для России выходом из пандемии коронавируса, так как чем больше он передается от человека к человеку, тем больше вероятность его мутации в более опасную форму, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс». Чтобы не допустить такого сценария, необходимо привить 75−80% населения России.

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Источник: РИА "Новости"

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — пояснил он.

Если не достичь необходимого уровня вакцинации и не пресечь распространение вируса, то возможно появление более опасного штамма, допустил Гинцбург.

«Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются», — пояснил эксперт.

Чтобы этого не произошла, нужно привить «Спутником V» 75−80% населения, добавил глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину.

О том, что омикрон-штамм может стать предвестником окончания пандемии в начале января сообщали ученые из ЮАР, где впервые обнаружили эту мутацию коронавируса. Они пояснили, что доля смертей от общего числа госпитализаций во время распространения «омикрона» снизилась и составила 4,5%, тогда как в предыдущие волны умирали около 21% от поступивших в больницы.

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Также, утверждали они, сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице (с 8,8 дней до четырех) и число госпитализаций в отделения интенсивной терапии (с 4,3 до 1%).

Южноафриканские ученые увидели в этом вероятность перехода коронавируса в эндемическую форму, то есть характерную для определенной местности.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о надежде на то, что «омикрон» станет «своего рода началом конца пандемии». «Но существуют риски прочих мутаций», — добавил он.

По данным оперативного штаба на четверг, 20 января, в России на долю «омикрона» приходится почти 43% заражений, этот штамм выявлен в 55 регионах.

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