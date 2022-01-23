NJ toddler buys over $1,700 worth of goods online from Walmarthttps://t.co/4oEuoCd8sI— Fox News (@FoxNews) January 22, 2022
13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Малыш из США нечаянно купил мебель для всей семьи
Просто поиграл с маминым телефоном.
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Маленькому Аяаншу Кумару из Нью-Джерси всего 22 месяца, но он уже умеет обращаться со смартфоном и даже снабжать свою семью мебелью. Правда, эти покупки его родителям оказались совсем не нужны.
Родители ребенка, Прамод и Мадху Кумары, обнаружили на крыльце своего дома целую гору посылок, доставленных из местного гипермаркета. Они несказанно удивились, так как ничего подобного не заказывали. Но курьер не ошибся — мебель в коробках действительно доставили по адресу.
Виновника незапланированных покупок обнаружили сразу. Оказалось, что маленький Аяанш, добравшись до телефона своей мамы Мадху, каким-то образом попал на сайт гипермаркета и сумел совершить ряд покупок, потратив более 1,7 тысячи долларов.
Покупки прибывали к Кумарам несколько дней. В конце концов в прихожей закончилось для них место. «Это стало для нас большой неожиданностью. Мы и подумать не могли, что он сумеет столько всего заказать. Сегодня мы получили еще две большие посылки», — рассказали родители Fox News Digital. В сумме семья получила 12 больших коробок. В большинстве из них были стулья.
Прамод разместил в соцсетях фотографию сына, сидящего на доставленных коробках. «Я люблю шоппинг», — подписал он снимок.
Несколько покупок семья решила оставить как напоминание о забавном инциденте, а остальные удалось вернуть в магазин.
Анна Лысенко