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18:42 (мск), источник: ТАСС

В Японии расширят режим ограничений из-за ковида на большинство префектур

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Власти Японии намереваются расширить список префектур, в которых будет действовать режим усиленных мер против распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Источник: Reuters

Отмечается, что соответствующие решение может быть принято уже во вторник, 25 января, — в общей сложности квазирежим ЧС будет распространяться на 32 из 47 префектур.

Сейчас он действует в Токио и еще 16 префектурах страны, включая Киото, Осаку, южную Окинаву и северную префектуру Хоккайдо.

Режим предусматривает ограничения в работе заведений общепита в вечернее время. Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма.

Сейчас суточный прирост новых случаев заражения по всей стране, включая Токио, демонстрирует рекордные темпы, однако смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на низком уровне.

Так, по всей стране с населением почти 126 млн человек сейчас всего 430 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Местные специалисты связывают это с высоким уровнем вакцинации населения — к настоящему моменту двумя дозами вакцины в стране привились почти 100 млн человек, а вскоре должна начаться массовая иммунизация третьим (бустерным) компонентом вакцины от коронавируса.

Всего за время эпидемии в Японии коронавирусом заразились более 2,18 млн человек, зафиксировано 18,5 тыс. летальных исходов.

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