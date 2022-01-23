В ВОЗ допустили окончание пандемии в Европе после «омикрона»

«Вполне вероятно, что регион приближается к окончанию пандемии», — сказал он (его слова цитирует Le Figaro).
По его словам, после «омикрона» наступит затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации, перенесенной инфекции, скажется также сезонность.
Однако Клюге призвал быть осторожными, поскольку это еще не значит, что вирус перейдет в эндемическую фазу — характерную для определенной местности.
«Эндемический означает <…>, что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял», — отметил представитель ВОЗ.
Ранее ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили новый омикрон-вариант, предположили, что этот штамм может послужить «предвестием» окончания эпидемической фазы пандемии COVID-19 и переходом ее в эндемическую.
В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России «омикрон» «не поможет выйти из пандемии», так как с его распространением повышается вероятность появления нового, более опасного штамма.
«Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются», — сказал он. Чтобы это предотвратить, нужно привить «Спутником V» 75−80% населения, считает ученый.
В России на фоне распространения омикрон-штамма впервые зафиксировали более 63 тыс. случаев COVID-19 за сутки. Это новый рекорд с начала пандемии, предыдущий был установлен накануне — 57 212 случаев. В то же время 23 января оперштаб сообщил, что число госпитализаций снизилось на 37,3% по сравнению с предыдущим днем- в больницы с коронавирусом попали 6,2 тыс. человек.