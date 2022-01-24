Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса

Речь, по его словам, идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния.
«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», — приводит издание слова эпидемиолога.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.