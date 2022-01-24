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02:42 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали кожный тест на COVID-19

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян сообщил, что в России создали кожный тест на COVID-19, который назвали «КоронаДерм PS». Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

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Источник: AP 2021

По словам ученого, новая разработка представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2. Результат можно оценивать через 72 часа, после того, как клеточный иммунитет запустит выработку антител. Положительный тест демонстрирует его наличие. Отрицательный свидетельствует о том, что необходимо привиться или ревакцинироваться, рассказал специалист.

Мы видим, что часть вакцинированных остаются серонегативными, у них не происходит так называемой сероконверсии (выработки антител), но они почему-то не заболевают. Я думаю, если бы у нас был доступный инструментарий оценки клеточного иммунитета, мы бы получили бы ответ на этот вопрос.
Арег Тотолян

Он также отметил, что процедура тестирования должна стать рутинной.

«КоронаДерм PS» уже прошел доклинические испытания и в данный момент ждет от Минздрава РФ разрешения на проведение клинических испытаний, добавил Тотолян.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новую тест-систему, способную выявлять штамм «омикрон» и другие варианты коронавируса.

Антон Демидов

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