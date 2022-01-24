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08:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Омикрон» вызвал взрывной рост цен на фейковые сертификаты о вакцинации

В конце декабря-начале января цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов выросли в несколько раз, говорится в исследовании ИБ-компании Check Point Research, поступившем в «Газету.Ru».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Самый резкий скачок цен мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России выросли так же резко. Нам называли стоимость между 75$ и 500$», — заявил эксперт по безопасности Check Point Software Technologies Лиад Мизрахи.

В первой половине 2021 года вскоре после первого объявления о введении сертификатов о вакцинации в ряде стран поддельные сертификаты и результаты ПЦР-тестов обычно стоили до $100. Теперь они документы стоят от $200−600, то есть такая услуга на черном рынке подорожала примерно в 6 раз, отметили эксперты.

Они связывают эти тенденции с распространением штамма «омикрон». За последние несколько недель торговля поддельными сертификатами активизировалась, поскольку страны по всему миру принимают или ужесточают меры по контролю распространения нового штамма.

Маргарита Герасюкова

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