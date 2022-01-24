15:57 (мск), источник: © РИА Новости
В России от COVID-19 привились 70 процентов взрослых
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России уже 70 процентов взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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На заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения он отметил, что Москва поддерживает задачи, обозначенные в «стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года»: от коронавируса необходимо привить 70 процентов населения земного шара.
«В России охват уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — подчеркнул он.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
Среди регионов лидируют Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к отметке в 80% Мурманская область (79,1%), Липецкая область (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Калининградская (75,5%) и Московская (75,8%) области.
Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90−95%, но пока власти оставляют планку в 80%.