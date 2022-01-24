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18:24 (мск), источник: Газета.Ру

Реакция мужчины на закрытый из-за снегопада ресторан рассмешила соцсети

Житель Канады пробирался через сугробы, чтобы поесть в любимом кафе, но рассмешил соцсети. Узнав, что заведение закрыто, мужчина отреагировал так, что зрителям стало весело и жалко незнакомца одновременно, сообщает Indepented.

На прошлой неделе в Торонто прошла сильная метель, во время которой выпало более 36 сантиметров снега. Но пока многие жители сидели по домам, пережидая непогоду, один мужчина пошел в закусочную Nicey’s Eatery, пробираясь через сугробы.

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Добравшись до заведения, мужчина прочитал объявление, что ресторан закрыт из-за снега. Осознав, что проделанный путь был ни к чему, посетитель обессилено упал на колени, а потом пошел в обратную сторону — этот момент попал на камеры наблюдения.

Зрители посмеялись над мужчиной и выразили ему свою поддержку.

«Ох, друг, я знаю эту боль», — написал комментатор.

Руководство закусочной также прокомментировали видео, пообещав найти мужчину.

«Мы не знаем, кто вы, но будем вас искать. Нам очень жаль, что ресторан был закрыт, мы чувствуем ваше разочарование, до скорой встречи», — говорится в заявлении.

Алексей Лоторев

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