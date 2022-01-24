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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Японии тайно проник в школу, чтобы вернуть свои вещи спустя 40 лет

План провалился, когда охранник учебного заведения вызвал полицию.

63-летний житель японского города Ивамидзава вместе со своей 58-летней подругой в конце января тайно пробрался в свою бывшую школу в городе Микаса. В это время учебное заведение было закрыто на зимние каникулы, но в здании находился охранник, который услышал разговоры и вызвал полицию.

Прибывшим стражам правопорядка правонарушитель заявил, что проник в школу, чтобы вернуть свои личные вещи, которые более 40 лет назад во время урока у него отобрала учительница.

Что именно это были за вещи и почему он вспомнил о них через десятилетия, мужчина ответить не смог.

В полиции отметили, что и мужчина, и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения и твердо были уверены, что вещи из детства до сих пор хранятся в здании школы.

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