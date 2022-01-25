Ученые доказали связь между выплатами матерям и развитием мозга детей

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В исследовании учитывались данные 435 детей в возрасте до года. Матерям—участникам эксперимента выдавали дебетовые карты: некоторые из них получали по $333 в месяц, а остальные — по $20. Родителям не ставилось каких-либо условий на то, как они могут распоряжаться средствами. Ученые, начавшие эксперимент в 2018 году, ежегодно посещали участвующие в нем семьи и намерены и дальше делать выводы.
Соавтор исследования, профессор нейробиологии и образования Колумбийского университета Кимберли Ноубл назвала Baby’s First Years первым экспериментом в своем роде. «Вся проделанная ранее работы была корреляционной. Мы могли на ее основании заявлять, что бедность связана с этими различиями (в когнитивном развитии. — “Ъ”), но не могли сказать, что бедность является их причиной. С научной точки зрения, единственный способ ответить на этот вопрос — провести рандомизированные клинические испытания», — сказала она NBC News.
Отметим, что в декабре в России депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли законопроект, которым предлагается ввести базовый ежемесячный доход для семей с детьми в 10 тыс. руб. с ежегодной индексацией. В стране уже действуют целевые выплаты для малоимущих семей, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет, и неполным семьям с детьми.