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06:32 (мск), источник: © РИА Новости

Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60% граждан выступает за его отмену, а 7% — однозначно поддерживает, говорится в исследовании банка «Открытие», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Тема ЕГЭ широко обсуждается и после недавнего заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что экзамен надо отменить, поскольку он для школьников сродни пытке. Бастрыкин предложил возродить лучшую в мире, по его мнению, советскую школу образования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение, а регулированием в этой области, прислушиваясь к разным позициям, занимаются министерства просвещения и образования.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания.
выяснили аналитики

По их данным, каждый четвертый гражданин относится к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли».

«По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)», — говорится в исследовании. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ. Банк провел исследование 13—19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Рособрнадзор в декабре сообщил, что в 2022 году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила в середине января РИА Новости пресс-служба ведомства.

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