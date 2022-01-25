Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального “больничного” безо всяких санкций со стороны работодателя», — говорится в письме Петрова Котякову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По его словам, несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и, согласно правилам, заболевший сотрудник любого предприятия для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медицинские учреждения. «Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», — отметил общественник.
«Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует “подхватить” опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей», — добавил он.
Петров уверен, что такая мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с врачей районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых, и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.