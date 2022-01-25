Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: убийство КалигулыУбийство Калигулы, калифорнийская "золотая лихорадка", теракт в Домодедово и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома, в связи с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии коронавируса.

Источник: © РИА Новости

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального “больничного” безо всяких санкций со стороны работодателя», — говорится в письме Петрова Котякову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По его словам, несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и, согласно правилам, заболевший сотрудник любого предприятия для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медицинские учреждения. «Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», — отметил общественник.

«Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует “подхватить” опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей», — добавил он.

Петров уверен, что такая мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с врачей районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых, и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
Названы пять симптомов 'омикрона' у вакцинированных от коронавируса
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь