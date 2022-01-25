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10:11 (мск), источник: ТАСС

В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада

Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, структуры здравоохранения, бензоколонки, а также организации, которые способствуют преодолению последствий непогоды.

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Источник: AFP 2021

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Власти Греции объявили 25 января выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну. Об этом заявил в понедельник вечером министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис во время брифинга на тему непогоды.

«Во вторник объявлен выходной день в [столичной области] Аттика, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите, поскольку эти регионы объявлены районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий и введения соответствующих чрезвычайных мер», — сказал министр.

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По его словам, не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. В этих районах также будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, детские центры, не будет даже удаленных занятий.

Приостанавливается работа частных предприятий. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, бензоколонки, а также организации, которые способствуют преодолению последствий непогоды, сообщил министр.

В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон «Элпис» («Надежда»), принесший с собой обильные снегопады и сильное понижение температуры. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов, главным образом на севере области. На ликвидацию аварий отправлены десятки техников, однако пока многие дома остаются без электроэнергии, интернета, а также индивидуального отопления.

На скоростной платной автомагистрали «Аттики одос», проходящей по северу столицы и идущей в Афинский международный аэропорт, в снежном плену застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию для того, чтобы эвакуировать водителей, которые уже несколько часов находятся в своих автомобилях без еды и тепла. По словам Стилианидиса, водителей будут доставлять в шесть пунктов, из которых отвезут на автобусах в подготовленные гостиницы, где в случае необходимости им будет оказана медицинская помощь.

По прогнозам метеорологов, непогода должна продлиться до среды.

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