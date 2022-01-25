11:05 (мск), источник: Газета.Ру
Вторая ступень ракеты Маска упадет на обратную сторону Луны
Вторая ступень ракеты Falcon 9 может упасть на Луну в ближайшее время. Об этом сообщает сайт проекта Project Pluto.
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В 2015 году SpaceX запустила спутник Deep Space Climate Observatory на орбиту вокруг точки Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. Вторая ступень ракеты в ходе этой миссии приобрела достаточную скорость, чтобы избежать падения на Землю, но слишком маленькую, чтобы покинуть систему Земля-Луна и стать спутником Солнца.
Теперь любители, наблюдающие за космическими объектами, обнаружили, что в скором времени вторая ступень должна столкнуться с Луной. В основе их расчетов лежат данные о спутниках от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, которые есть в открытом доступе. К этим данным энтузиасты добавляют свои собственные вычисления, например, необходимо определить, какое влияние на ступень оказывает световое давление. «Эти малопредсказуемые эффекты очень малы, но их воздействие будет накапливаться между нынешним моментом и моментом падения», — пишет Билл Грей, один из авторов проекта.
По расчетам любителей, ступень упадет 4 марта в районе лунного экватора с обратной стороны. Это падение можно использовать в научных целях, поскольку в результате лунный материал будет выброшен в космос, и его можно будет изучить с помощью орбитальных аппаратов. Ранее NASA с подобными целями неоднократно разбивало космические аппараты о Луну.