История фантика конфеты с картиной Шишкина

Об истории создания работы и ее появления на фантике старейшей русской конфеты рассказывает «Газета.Ru».
Как создавалась картина «Утро в сосновом лесу»
Живописец Иван Шишкин (1832−1898) — один из величайших пейзажистов в отечественной истории. Его кисти принадлежат картины «Дубовая роща», «На севере диком…», «Рожь» и десятки других.
В книге «Лесной царь» — Иван Шишкин’писатель Виктор Меркушев рассказывает, что перед написанием картины «Утро в сосновом лесу» (1889) художник вдохновился природой острова Гордомля на озере Селигер. С изображением животных и людей у Шишкина не ладилось, поэтому к нему на помощь пришел Константин Савицкий, остро нуждавшийся в деньгах. Именно он нарисовал четырех медведей, которые лазают по рухнувшему дереву (хотя изначально Шишкин планировал изобразить зайцев).
Иван Шишкин, Константин Савицкий — «Утро в сосновом лесу», 1889
Картину сразу же купил Павел Третьяков, который стер с нее подпись Савицкого скипидаром. Коллекционер объяснил, что работу прислал Шишкин, а о втором художнике ему не сказали.
«Начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину», — говорил Третьяков.
За картину Шишкин получил 4 тыс. руб., из которых одну тысячу отдал Савицкому. Тот обиделся, что гонорар поделили не пополам, и заявил, что его медведи занимают центральное место в картине, а лес Шишкина служит лишь фоном. На этом сотрудничество художников прекратилось.
Появление легендарных конфет
Конфеты «Мишка косолапый» начали выпускать в 1913 году на кондитерской фабрике «Эйнем», которая после революции стала «Красным Октябрем». Неофициально эти конфеты появились еще в конце XIX века.
В книге «Кулинарное путешествие по СССР» Олега Мироненко и Татьяны Ивашковой говорится, что руководителю «Эйнема» Юлиусу Гейсу принесли на пробу конфету из миндального пралине между слоями вафель, покрытую шоколадной глазурью. По легенде, в кабинете Гейса висела репродукция картины Шишкина и Савицкого «Утро в сосновом лесу» (1889). Пробуя конфету и глядя на изображение, предприниматель придумал название лакомства и оформление фантика.
Автором обертки стал художник Мануил Андреев — он же создал картинки для конфет «Мишка на севере», «Белочка» и «Ну-ка, отними!».
Первая этикетка конфеты «Мишка косолапый» производства «Товарищества паровой фабрики шоколадных конфект и чайных печений «Эйнем»
Полный альбом дореволюционных и советских работ Андреева хранится в фонде ЦУНБ имени Н. А. Некрасова. В альбоме написано, что обертка «Мишки» была утверждена в 1913 году. Ее макет принимал уже сын Гейса Владимир, который возглавил фабрику после смерти отца. На фантике Андреев изобразил сюжет картины «Утро в сосновом лесу» в вертикальном прямоугольнике. По бокам художник нарисовал вифлеемские звезды и логотип фабрики с гербом царской России, а остальное пространство заполнил орнаментом из елочек на голубом фоне. Оригинальный фантик можно увидеть в Музее какао и шоколада.
«Мишка косолапый» в советское время и сегодня
В довоенное время дизайн обертки оригинальных конфет почти не менялся. На ней лишь появился слоган «Если хочешь кушать “Мишку”, заведи себе Сберкнижку», придуманный Владимиром Маяковским. Эти конфеты стоили 4 ₽ за килограмм и были самыми дорогими в СССР. Тем не менее, люди очень их любили и старались покупать на праздники.
Обертка со строчкой Владимира Маяковского «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе «Сберкнижку»
Значимость «Мишки косолапого» для советской массовой культуры иллюстрирует тот факт, что художник Александр Родченко включил изображение этой конфеты в панно на конструктивистском здании «Моссельпрома». С «Мишкой» на стене дома соседствуют реклама молока и пива «Друг желудка», папирос «Герцеговина Флор» и слоган Маяковского «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Сейчас перед домом растет высокое дерево, и конфету можно увидеть лишь при отсутствии листвы.
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Во время Великой Отечественной войны производство кондитерских изделий на фабрике «Красный октябрь» практически остановилось — там выпускали шоколад «Гвардейский» и «Кола» с повышенным содержанием теобромина и кофеина, а также концентраты каш и сигнальные шашки.
После войны главным художником фабрики стал ученик Андреева Леонид Челноков. Он упростил изначальный вариант обертки «Мишки косолапого», сделав «елочки» бирюзовыми и убрав вифлеемские звезды. В 1958 году обертка с медведями завоевала гран-при на всемирной выставке в Брюсселе. Дизайн фантика почти не менялся с 50-х годов — разве что недавно в верхней части композиции появился ярко-красный логотип кондитерской фабрики.
Послевоенная обертка конфет «Мишка косолапый» «Красный Октябрь»
В советские годы конфеты не были запатентованы, поэтому их копировали многие фабрики — как в СССР, так и за границей. Свои «Мишки» существовали даже в США. Также появлялось много аналогов со схожими названиями и составом — «Мишутка», «Мишка на поляне», «Мишки в лесу», «Мишка на севере» «Мишка-топтыжка» и другие.
Во второй половине 90-х Роспатент закрепил приоритет в использовании товарного знака «Конфеты “Мишка косолапый”» за «Красным Октябрем». В настоящее время килограмм этих конфет стоит около 1000 ₽
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