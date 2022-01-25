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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Бурятии крупных собак не будут возвращать на волю из приютов

Глава Бурятии подписал указ, касающийся обеспечения защиты жизни и здоровья жителей республики от безнадзорных собак. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства региона, документом устанавливается запрет на возврат крупных собак на волю после содержания в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы.

Источник: РИА "Новости"

«Решение осознанно принято до корректировки действующего федерального законодательства, касающегося ответственного обращения с животными. Глава региона исходит из интересов граждан, из их конституционных прав», — отметили в пресс-службе.

Минсельхозпроду Бурятии поручено в срок до 7 февраля 2022 года внести соответствующие изменения в действующие в регионе постановления, регулирующие работу приютов и работу по обращению с животными без владельцев на территории региона.

Депутат заксобрания Забайкальского края, председатель комиссии по этике Александр Михайлов в интервью местным журналистам призвал отстреливать бродячих собак, а зоозащитников назвал «пятой колонной». «Эти люди не просто угрожают безопасности России, а ее подрывают. Надо разобраться, откуда у них деньги на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — заявил он. Депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов также считает, что диких собак необходимо уничтожать, «потому что собак штрафовать сложно, изолировать и перевоспитывать — тоже нет смысла. Других способов выжить и быть в безопасности для мирных людей нет».

Как сообщал ранее «Ъ», власти сибирских городов и регионов начали ужесточать надзор за беспризорными животными после трагедии, происшедшей 22 января в поселке Домна Забайкальского края. Там стая безнадзорных собак до смерти загрызла семилетнюю девочку. Возбужденное в связи с этим уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) находится в производстве следователей главного следственного управления СКР. Представители органов власти также после этого сделали ряд жестких заявлений.

Влад Никифоров, Иркутск

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