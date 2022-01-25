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12:00 (мск), источник: Ведомости

В России выявили максимум случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Также за сутки скончался 681 пациент с COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:20 (мск)В Москве остановился рост суточных заражений коронавирусом
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Источник: РИА "Новости"

За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 241 109 случаев заражения. 10 071 740 пациентов вылечились от коронавируса, 327 448 — скончались.

В Москве за сутки выявили 18 935 случаев коронавируса — показатель снизился по сравнению с предыдущим днем. 1126 человек были госпитализированы за сутки с COVID-19, 485 пациентов находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 9722 случая, Московской области — 5769, Якутии — 1525, Самарской области — 1150, Ханты-Мансийском АО — 1102 случая.

По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 82 млн россиян, а полностью привились более 78 млн человек.

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