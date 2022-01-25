14:23 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые определили эффективность российских вакцин от коронавируса
Исследование основано на данных примерно четырех тысяч жителей Санкт-Петербурга — как привитых, так и невакцинированных.
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ТАСС, 25 января. Вакцина «Спутник V» предотвратила около 58% заражений дельта-штаммом коронавируса нового типа в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года, а прививка «Ковивак» — около 38%. Результаты исследования* российские медики опубликовали на medRxiv.
«По сравнению с другими российскими вакцинами “Спутник-V” продемонстрировал самую высокую эффективность при борьбе с симптоматическими случаями COVID-19. Мы предполагаем, что реальная эффективность этой вакцины превышает 58% — в нашем случае этот показатель упал из-за большой доли переболевших людей среди жителей Санкт-Петербурга», — пишут исследователи.
Возникновение дельта- и омикрон-вариантов коронавируса нового типа породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили ученых приступить к наблюдениям за тем, насколько эффективно уже существующие прививки справляются с защитой населения тех стран, в которых они применяются.
Российские медики под руководством директора Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета (Санкт-Петербург) Антона Барчука провели одно из первых исследований такого рода. В фокусе их внимания были вакцины «Спутник V», «Спутник лайт», «Ковивак» и «Эпиваккорона».
В ходе исследования ученые работали с данными примерно четырех тысяч жителей Санкт-Петербурга. Около трети из них заразились дельта-вариантом коронавируса в первые недели октября прошлого года. Среди них были как пациенты, получившие одну или две дозы российских прививок от COVID-19, так и люди, не успевшие пройти вакцинацию до заражения.
Ученые разделили добровольцев на группы в соответствии с тем, какую вакцину они получили, и сопоставили, как часто представители каждой из них заражались дельта-штаммом SARS-CoV-2 и болели COVID-19 в явной форме. Эти наблюдения подтвердили, что три из четырех вакцин — «Спутник V», «Спутник лайт» и «Ковивак» — значительно снизили число заражений.
По оценкам Барчука и его коллег вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» предотвратили около 58% и 50% симптоматических случаев заражения дельта-штаммом SARS-CoV-2. Для прививки «Ковивак» этот показатель оказался несколько ниже более 38%.
При этом ученые предполагают, что в общем случае все три показателя должны быть заметно выше, так как среди жителей Санкт-Петербурга они автоматически занижаются из-за большой доли переболевших людей в населении города. Подобные результаты, как считают исследователи, говорят, что «Спутник V» и «Спутник лайт» оптимальны для защиты населения от дельта-штамма коронавируса.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.