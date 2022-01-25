15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что денежная помощь меняет мозг младенцев
Важное открытие для понимания связи бедности и успеваемости в учебе.
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Финансовая помощь семьям с младенцами напрямую влияет на детский мозг. Она связана с более высокой частотой мозговой активности, выяснили ученые из США.
Нейробиологам известно, что бедность часто связана с худшей успеваемостью детей в школе. Однако до сих пор ученые не знали, с какими физическими процессами в организме это может быть связано и связано ли вообще, ведь на когнитивное развитие ребенка могут влиять и исключительно социальные факторы, например, неблагоприятная среда для общения.
Чтобы выяснить это, ученые провели исследование с участием 435 бедных семей с новорожденными детьми. Они случайным образом распределяли финансовую помощь: одни семьи получали по 333 доллара в месяц, другие — по 20 долларов в месяц в течение первых 4 лет жизни ребенка.
Измерив частоту мозговой активности детей из этих семей, исследователи пришли к неожиданному открытию. Оказалось, что у младенцев, семьи которых получали большую финансовую помощь, она была выше.
Ученые не знают, чем именно обусловлен этот факт. Вероятно, финансовая помощь приводит к небольшим, но неожиданным изменениям в повседневной жизни семьи, что вызывает всплеск мозговой активности у детей.
Нейробиологи говорят, что понадобятся дальнейшие исследования, чтобы узнать, сохраняются ли эти изменения в активности мозга и приводят ли они к улучшению когнитивного развития детей.
Анна Лысенко