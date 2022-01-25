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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против «омикрона»

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса. В исследованиях примут участие до 1420 человек в возрасте от 18 до 65 лет, говорится в пресс-релизе Pfizer.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

В ходе испытаний планируется проверить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины. Участников исследования разделят на три группы:

  • те, кто уже получил две дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90−180 дней до испытаний (им вколят еще одну или две дозы обновленной вакцины от «омикрона»);
  • те, кто получил три дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90−180 дней до испытаний (они получат еще одну дозу старого или обновленного варианта вакцины);
  • невакцинированные (они получит три дозы вакцины от омикрон-штамма).

«Хотя текущие исследования и данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализаций, мы признаем, что надо быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет», — сказала старший вице-президент и руководитель отдела исследований Pfizer Катрин Янсен.

В декабре в Pfizer сообщили, что три дозы их вакцины эффективно нейтрализуют «омикрон». При этом некоторые исследования показывают, что вакцина BioNTech/Pfizer может быть по меньшей мере в 32 раза менее эффективной в борьбе с новым штаммом. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла говорил, что обновленная вакцина от «омикрона» может быть готова к марту.

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