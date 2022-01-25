Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против «омикрона»

В ходе испытаний планируется проверить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины. Участников исследования разделят на три группы:
«Хотя текущие исследования и данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализаций, мы признаем, что надо быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет», — сказала старший вице-президент и руководитель отдела исследований Pfizer Катрин Янсен.
В декабре в Pfizer сообщили, что три дозы их вакцины эффективно нейтрализуют «омикрон». При этом некоторые исследования показывают, что вакцина BioNTech/Pfizer может быть по меньшей мере в 32 раза менее эффективной в борьбе с новым штаммом. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла говорил, что обновленная вакцина от «омикрона» может быть готова к марту.