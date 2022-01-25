Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В какие страны пустят российских туристов, несмотря на «омикрон» Многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
16:43 (мск), источник: © РИА Новости

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — отметили в ведомстве.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 «омикрон», составляет от двух до пяти дней.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

 Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
Европа не может решить, как наказать Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь