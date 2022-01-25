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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из Сингапура создали фитнес-трекер для выявления депрессии

Алгоритм оценивает физические показатели и дает прогноз с точностью до 80%.

Группа ученых из Национального технического университета Сингапура разработала фитнес-трекер, который с большой вероятностью может выявить риск возникновения депрессии. Алгоритм устройства основан на модели машинного обучения.

Специальная программа считывает и анализирует такие физические параметры, как частота сердцебиения, количество пройденных шагов, расход энергии, качество сна и другие. На основе этих данных программа рассчитывает возможный риск возникновения депрессии и сообщает об этом своему владельцу.

Сообщается, что в экспериментах по оценке точности трекера принимали участие 290 взрослых добровольцев. Они носили фитнес-браслет в течение двух недель. В начале и конце эксперимента участники также прошли два опроса о состоянии своего здоровья, в ходе которых выявлялись симптомы депрессии. Оказалось, что трекер помог выявить риск расстройства с точностью до 80 процентов.

По данным ВОЗ, депрессией в мире страдает около 264 миллиона человек и в половине случаев она не диагностируется и, соответственно, не лечится.

По оценкам специалистов, трекеры активности носят почти миллиард человек, а потому применения новой технологии выявления депрессии может сильно помочь людям вовремя распознать расстройство и обратиться за помощью.

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Екатерина Гура

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