Ученые из Сингапура создали фитнес-трекер для выявления депрессии

Группа ученых из Национального технического университета Сингапура разработала фитнес-трекер, который с большой вероятностью может выявить риск возникновения депрессии. Алгоритм устройства основан на модели машинного обучения.
Специальная программа считывает и анализирует такие физические параметры, как частота сердцебиения, количество пройденных шагов, расход энергии, качество сна и другие. На основе этих данных программа рассчитывает возможный риск возникновения депрессии и сообщает об этом своему владельцу.
Сообщается, что в экспериментах по оценке точности трекера принимали участие 290 взрослых добровольцев. Они носили фитнес-браслет в течение двух недель. В начале и конце эксперимента участники также прошли два опроса о состоянии своего здоровья, в ходе которых выявлялись симптомы депрессии. Оказалось, что трекер помог выявить риск расстройства с точностью до 80 процентов.
По данным ВОЗ, депрессией в мире страдает около 264 миллиона человек и в половине случаев она не диагностируется и, соответственно, не лечится.
По оценкам специалистов, трекеры активности носят почти миллиард человек, а потому применения новой технологии выявления депрессии может сильно помочь людям вовремя распознать расстройство и обратиться за помощью.