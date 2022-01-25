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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

У полных людей найдены «гены удачи»

Они защищают от связанных с ожирением болезней.

Источник: Reuters

Лишний вес традиционно связывают с проблемами со здоровьем. Однако в новом исследовании ученые выяснили, что объемный живот и двойной подбородок, наоборот, могут свидетельствовать о том, что человеку повезло с генами.

Исследователи из Великобритании изучили 37 заболеваний, которые традиционно связывают с ожирением, и обнаружили прямую причинно-следственную связь между 21 заболеванием и индексом массы тела выше 30.

Однако 12 заболеваний из 21, в том числе ишемическая болезнь сердца, инсульт и диабет II типа, были связаны с наличием или отсутствием определенных генов. Их обладатели оставались здоровыми несмотря на лишний вес или даже ожирение.

Распределение жира в нашем организме контролируется генами, и «гены удачи» заставляют его скапливаться в более «безопасных» местах, например, под кожей живота или подбородка.

А вот у людей, у которых «гены удачи» отсутствуют, жир может накапливаться вокруг жизненно важных органов, например, печени или поджелудочной железы. Такой висцеральный жир может провоцировать развитие диабета II типа, болезней сердца и других.

Остальные девять заболеваний из 21 не имели связи с генами — они были спровоцированы дополнительной нагрузкой на организм из-за лишнего веса. Это такие болезни, как тромбоз и артрит коленей.

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