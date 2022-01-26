В стране растет нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения

Во вторник вступило в силу постановление Роспотребнадзора, вносящее изменения в СанПиН «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19». Согласно новым правилам, лица, контактировавшие с заболевшими, должны будут соблюдать карантин в течение 7 дней, а не 14. В Роспотребнадзоре уточнили, что это касается только тех, у кого нет симптомов вирусного заболевания. При наличии симптоматики (и только в этом случае) контактным гражданам делают тест на коронавирус. Сокращение сроков самоизоляции в надзорной службе объяснили особенностями инкубационного периода при заражении штаммом «омикрон» — как правило, он составляет два-пять дней.
Напомним, 9 ноября 2021 года в силу вступило еще одно постановление, вносящее изменения в СанПиН: не подлежат изоляции контактировавшие с больным граждане, которые в последние полгода вакцинировались от COVID-19 или переболели им и не имеют симптомов заболевания.
При этом требования к амбулаторным пациентам с подтвержденным COVID-19 остаются прежними. Не отменяется, в частности, необходимость самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
Однако, как выяснил «Ъ», из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено ряд поликлиник уже не справляются с потоком пациентов.
В частности, два корреспондента «Ъ», находящиеся на самоизоляции в связи с подтвержденной болезнью, получили сообщения поликлиники по месту жительства о том, что повторное ПЦР-тестирование (обычно выполняется на десятые сутки заболевания) проводиться не будет. В поликлиниках им рекомендовали дождаться окончания 14-дневного карантина и возвращаться к обычной жизни. Причем одному из корреспондентов сотрудники поликлиники объяснили такое решение постановлением департамента здравоохранения Москвы, которое якобы отменяет на городском уровне требование о контрольном тестировании. В депздраве «Ъ» наличие такого постановления не подтвердили. В ведомстве также не смогли оперативно прокомментировать, внесены ли другие изменения в требования для заболевших и проживающих с ними родственников. Знакомые с ситуацией собеседники «Ъ» подчеркнули, что изменения процедур тестирования — прерогатива Роспотребнадзора.
На прошлой неделе депздрав призвал москвичей с симптомами ОРВИ, но температурой ниже 38 градусов самостоятельно обращаться за медпомощью в поликлинику к дежурному врачу. Призыв объяснили ростом количества вызовов врача на дом и увеличением времени ожидания на горячей линии 122 (единый телефонный номер для вопросов по COVID-19 и вызова врача).
Аналогичное обращение к жителям сделали минздравы Подмосковья и Приморского края. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, который сейчас болеет коронавирусом, также призвал всех, у кого есть симптомы ОРВИ, приходить в поликлинику самостоятельно: «Там все значительно быстрее, там созданы все меры эпидемиологической безопасности. После выезда врача на дом вам придется ждать еще и последующего выезда на дом лаборатории для тестирования на COVID-19».
Отметим, по отзывам в социальных сетях пациентов из разных городов, в поликлиниках ежедневно собираются большие очереди на прием для больных с температурой. В частности, жительница Сертолово Ленинградской области написала в комментариях в Instagram губернатора Александра Дрозденко: «Люди с признаками ОРВИ, температурой вынуждены стоять в очереди по три-четыре часа на осмотр к терапевту на улице. Работает только один кабинет, хотя другое крыло пустое и без людей! До врача не дозвониться, линия постоянно занята».
В большинстве опрошенных «Ъ» регионов подтверждают возросшую нагрузку на первичное звено, то есть на терапевтов.
В правительстве РФ прогнозировали такую ситуацию еще до начала распространения штамма «омикрон» (более заразного, но реже приводящего к тяжелому течению) и призывали региональные органы здравоохранения заранее принимать меры. В частности, в Хабаровском крае, по словам зампреда регионального правительства по соцвопросам Евгения Никонова, в помощь поликлиникам и амбулаториям планируется привлечь врачей, недавно вышедших на пенсию. Проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры. В Якутии объявлена добровольная мобилизация медиков, не работающих по специальности. В Приморском крае формируются резервные списки медиков из специализированных медорганизаций — наркологического, психиатрического, стоматологического профилей.
Кроме того, если в предыдущие волны приостанавливалась плановая помощь только в стационарах, то сейчас все больше субъектов объявляют о временном прекращении работы поликлиник.
В частности, оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях приостановлено в Бурятии, Марий Эл, Пермском крае, в Санкт-Петербурге, Симферополе и ряде других регионов. Как и часть поликлиник Хакасии, они будут работать «только с температурящими пациентами». В минздраве республики сообщили, что 24 января в неотложную помощь поступило более 600 вызовов от взрослых пациентов и 800 связанных с детьми. Это в три раза больше, чем неделю назад.
Курские власти отмечают увеличение числа вызовов скорой и неотложной помощи. Сейчас ожидание первой составляет 23 минуты при нормативе в 20, второй — 39 минут (неделей ранее — 32). По словам курирующего здравоохранение вице-губернатора Андрея Белостоцкого, в регионе увеличили число работников поликлиник и колл-центров за счет студентов медицинских колледжа и университета.
В Орловской области по решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом с 25 января будет увеличено количество операторов службы 122 (с 9 до 19 человек), а сам колл-центр станет работать круглосуточно. По данным облправительства, только за выходные поступило почти 2 тыс. обращений.
В минздраве Нижегородской области также говорят о «резком» росте числа обращений в службу 122. Так, с 3 по 9 января в службу поступило 1905 звонков, а 24 января и до первой половины 25 января — уже 2915 звонков. Для сокращения времени ожидания ответа и обработки всех входящих звонков нижегородские власти внедрили технологию обучаемого голосового помощника «Вера». Уточняется, что ответы на типовые и наиболее частые обращения даются в автоматическом режиме. При невозможности ответить на вопрос звонящего «Вера» переводит звонок на оператора.
В Тамбовской области служба 122 принимает «не менее» 7 тыс. обращений в сутки. Число звонков, по ожиданиям властей, может вырасти до 25 тыс.
Отметим, в России продолжается подъем заболеваемости, вызванный штаммом «омикрон». Во вторник оперштаб сообщил о 67 809 новых заболевших. Это очередной абсолютный рекорд за все время пандемии.
Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»