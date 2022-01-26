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03:02 (мск), источник: © РИА Новости

Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

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Источник: РИА "Новости"

После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.

«У привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — добавила Лапа.

То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.

А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она.

«Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19», — сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

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