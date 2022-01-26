Эксперты оценили долю россиян с высшим образованием среди вакцинированных

Чем выше уровень образования у россиян, тем охотнее они делают прививку от коронавируса, следует из исследования EY (есть у РБК). Опрос был проведен в ноябре 2021 года, в нем участвовали 1339 человек в 30 крупнейших регионах страны.
Опрос показал, что среди людей с высшим образованием прививку сделали 55% россиян. На втором месте — люди с неоконченным высшим образованием, из этой группы вакцинацию прошли 46%.
Среди опрошенных россиян со средним образованием доля вакцинированных от COVID-19 составила 40%, с прочим уровнем образования — 38%.
По данным исследования, самая большая доля тех, кто сделал прививку от коронавируса, оказалась среди россиян с полной трудовой занятостью и студентов (по 57%). Из числа респондентов с частичной занятостью на одном месте работы вакцинацию прошли 46%, с прочей занятостью — 33%.
Согласно исследованию EY, больше всего привитые россияне боятся заразиться COVID-19 — этот вариант выбрали 54% участника опроса.
О том, что отношение к вакцинации, в том числе от COVID-19, связано с уровнем образования граждан, говорилось и в исследовании SuperJob от июля 2021 года. Оно показало, что россияне, которые хорошо учились в школе, больше склонны делать прививку, чем троечники. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже оказалась доля провакцинированных.
По данным федерального оперативного штаба на 21 января, вакцинацию первым компонентом в России прошли 81,9 млн раз, полную вакцинацию — 78 млн раз. Эти данные включают первичную и повторную вакцинацию, а также прививку однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Коллективный иммунитет с учетом привитых и переболевших в России составляет 64,4%.
Как сообщил 24 января глава Минздрава Михаил Мурашко, охват вакцинацией взрослого населения страны достиг 70%.