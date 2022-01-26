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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые назвали восемь эффективных лекарств против «омикрона»

Восемь противовирусных препаратов показали эффективность при лечении заболевших омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в исследовании ученых Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, опубликованном в журнале Cell Research.

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Источник: Reuters

В числе лекарств, которые лучше использовать для лечения «омикрона», ученые назвали:

  • EIDD-1931 (производный от молнупиравира),
  • рибавирин,
  • ремдезивир,
  • фавиправир,
  • PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида),
  • нафамостат,
  • камостат,
  • апротинин.

«Штамм “омикрон” остается чувствительным к широкому спектру препаратов против коронавируса и лекарствам с широким спектром действия. Более того, “омикрон” менее эффективен в противодействии интерфероновому ответу клеток заболевшего, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение заболевания», — отмечается в исследовании.

Омикрон-штамм начал распространяться в мире с ноября 2021 года. В Центре имени Гамалеи говорили, что летальность «омикрона» в четыре раза ниже, чем у других штаммов COVID-19. Исследователи в США сообщали об эффективности бустерной дозы вакцины против «омикрона». По данным английских ученых, коронавирус в целом теряет 90% способности заражать в течение 20 минут нахождения в воздухе.

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