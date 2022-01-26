Ученые назвали восемь эффективных лекарств против «омикрона»

В числе лекарств, которые лучше использовать для лечения «омикрона», ученые назвали:
«Штамм “омикрон” остается чувствительным к широкому спектру препаратов против коронавируса и лекарствам с широким спектром действия. Более того, “омикрон” менее эффективен в противодействии интерфероновому ответу клеток заболевшего, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение заболевания», — отмечается в исследовании.
Омикрон-штамм начал распространяться в мире с ноября 2021 года. В Центре имени Гамалеи говорили, что летальность «омикрона» в четыре раза ниже, чем у других штаммов COVID-19. Исследователи в США сообщали об эффективности бустерной дозы вакцины против «омикрона». По данным английских ученых, коронавирус в целом теряет 90% способности заражать в течение 20 минут нахождения в воздухе.