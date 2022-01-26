Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 26 январяПоявление первой печатной карты Руси, подписание Декрета о новом календарном стиле, начало новой ядерной эпохи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
40Кого мы потеряли в 2021 году
10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы COVID-19

Минздрав России опубликовал памятку (.pdf) с рекомендациями по лечению при бессимптомном и легком течении заболевания коронавирусом и ОРВИ. Ведомство считает, что вакцинированным или ранее переболевшим COVID-19 при бессимптомной форме заболевания лечение не требуется. Таким людям рекомендовано уйти на самоизоляцию и мерить температуру не реже раза в день.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Вакцинированным людям моложе 60 лет, которые не относятся к группам риска, при наличии симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры не выше 37,5°С) рекомендовано:

  • оставаться дома;
  • тем, кто живет не один — изолироваться в отдельной комнате, носить маску (она также необходима всем остальным домочадцам);
  • проветривать помещения (один раз в три часа);
  • пить не менее 2 литров воды в сутки;
  • измерять температуру минимум трижды в день, проверять уровень сатурации не менее двух раз (он должен быть не ниже 95−96%);
  • использовать противовирусные препараты, капли или спрей для носа и солевые растворы, средства для полоскания горла;
  • при температуре выше 38 принять жаропонижающие препараты, а также витамины C и D.

Если при симптомах ОРВИ температура держится выше 38 более двух суток, нужно вызвать врача (единая служба «122»). Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди, трудности с дыханием и/или уровень сатурации менее 94−95%, нужно вызывать скорую (номер «103»). Не рекомендовано самостоятельно принимать антибиотики.

Для вакцинированных людей старше 60 лет, относящимся к группам риска и/или имеющим хронические заболевания в случае бессимптомного заболевания COVID-19 рекомендации те же, что и для больных ОРВИ. Если у человека появляются симптомы (кашель, насморк, першение или боль в горле, температура выше 38°С), надо вызывать скорую.

Тем, кто не вакцинирован и не болел коронавирусом, при появлении любых симптомом ОРВИ или при положительном тесте на коронавирус надо изолироваться и позвонить врачу («122»), а в случае ухудшения самочувствия вызывать скорую.

В России уже на протяжении пяти дней суточная заболеваемость COVID-19 обновляет рекорды. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости из-за омикрон-штамма. По данным Роспотребнадзора, за две недели число переносящих болезнь бессимптомно выросло в 2,3 раза.

 В Бурятии призвали расстреливать бродячих собак и зоозащитников
Байден назвал журналиста тупым сукиным сыном
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь