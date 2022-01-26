Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы COVID-19

Вакцинированным людям моложе 60 лет, которые не относятся к группам риска, при наличии симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры не выше 37,5°С) рекомендовано:
Если при симптомах ОРВИ температура держится выше 38 более двух суток, нужно вызвать врача (единая служба «122»). Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди, трудности с дыханием и/или уровень сатурации менее 94−95%, нужно вызывать скорую (номер «103»). Не рекомендовано самостоятельно принимать антибиотики.
Для вакцинированных людей старше 60 лет, относящимся к группам риска и/или имеющим хронические заболевания в случае бессимптомного заболевания COVID-19 рекомендации те же, что и для больных ОРВИ. Если у человека появляются симптомы (кашель, насморк, першение или боль в горле, температура выше 38°С), надо вызывать скорую.
Тем, кто не вакцинирован и не болел коронавирусом, при появлении любых симптомом ОРВИ или при положительном тесте на коронавирус надо изолироваться и позвонить врачу («122»), а в случае ухудшения самочувствия вызывать скорую.
В России уже на протяжении пяти дней суточная заболеваемость COVID-19 обновляет рекорды. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости из-за омикрон-штамма. По данным Роспотребнадзора, за две недели число переносящих болезнь бессимптомно выросло в 2,3 раза.